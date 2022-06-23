في كسرة وعطش... مجهولون يستولون على اراض سكنية!‎‎

بطريقة وصفت غير شرعية تم الاستيلاء على قطع اراض في بغداد تعود ملكيتها لمواطنين تحدثوا بدورهم عن وقوف جهات مجهولة وراء عملية الاستيلاء مناشدين الجهات الحكومية بضرورة التدخل.سرقة في وضح النهار لقطع اراض بمنطقة كسرة وعطش الواقعة بجانب الرصافة من العاصمة بغداد تعود لمواطنين يمتلكون سندات رسيمة بها منذ عام الفين وخمسة عشر، حيث تم الاستيلاء عليها من قبل جهات مجهولة ومن ثم بيعها الى اخرين من دون علم مالكيها على حد قولهم.قرابة المئتي عائلة باتت تواجه مصيراً مجهولاً بعد عملية الاستيلاء على اراضيهم، حيث تقول هذه المرأة التي فقدت زوجها مستشهدا، بأنها لم تعد تحتمل وهي ترى بأن مأواها سلب منها، مناشدة الجهات الحكومية لعلهم يحركون ساكنا.وبين استيلاء قيل عنهُ غير شرعي ومناشدات من قبل المتضررين تطرح اسئلة كثيرة من بينها ماهو حكم القانون بمثل هذه العمليات وهل ستعمل الجهات الحكومية لإعادة الحق لأصحاب الحق؟ سؤال بانتظار من يجيب عليه.