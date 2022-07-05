مقتل قياديين اثنين بـ"داعش" في كركوك

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، عن مقتل قياديين اثنين بتنظيم "داعش" في محافظة كركوك.

وقالت الاستخبارات في بيان، إنه "بعملية نوعية استباقية خطط لها بعناية فائقة ونفذت استناداً الى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة ١٤ ومن خلال نصب الكاميرات الحرارية لاحدى الانفاق التي يرتادها الدواعش وبالتعاون مع قوة من لواء المشاة ٥١ (قيادة القوات البرية) وفوج مغاوير قيادة عمليات نينوى أسفرت عن مقتل اثنين من اخطر الإرهابيين في منطقة جبل كراو التابع الى محافظة كركوك".

وأضاف البيان أن "الأول كان يشغل منصب مسؤول مالية ماتسمى (ولاية دجلة) والثاني نائب والي الولاية ذاتها بعد نصب كمين لهما اثناء محاولة دخولهما للنفق والاشتباك معهم وقتلهم قبل دخولهم الى النفق".