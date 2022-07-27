القبض على متهم بالقتل وآخر بالسرقة في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب الكرادة لمكافحة الإجرام، تمكنت من القاء القبض على متهم مطلوب بجريمة قتل ضمن قاطع المسؤوليةوأضاف البيان، انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".إلى ذلك، "ألقت مفارز مكتب مكافحة اجرام الحبيبية، القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره (خمسة ملايين دينار عراقي) من داخل عجلة ضمن منطقة الحبيبية شرقي بغداد".واشار الى أن "الأوراق التحقيقية للمتهم عرضت امام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيف المتهم وفق أحكام المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل.