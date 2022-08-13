اعتقلوا في سوريا.. الخلية تعلن استلام 50 ارهابيا يحملون الجنسية العراقية

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "من خلال التنسيق والتعاون المشترك، تسلمت قيادة العمليات المشتركة 50 إرهابيا من عناصر عصابات داعش من الذين يحملون الجنسية العراقية بعد ان تم القبض عليهم داخل الأراضي السورية".واضافت، ان "عملية استلام هؤلاء الإرهابيين جرت عبر منفذ ربيعة الحدودي من قبل الجانب السوري"، مبينة ان "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تسلمت هؤلاء الإرهابيين لغرض إكمال الإجراءات اللازمة بحقهم".واشار البيان الى، أن "قيادة العمليات المشتركة مستمرة في متابعة العناصر الإرهابية المنهزمة في داخل البلاد وخارجها لحين القصاص العادل منهم".