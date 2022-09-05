سقوط اربعة صواريخ في اربيل

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بسقوط صواريخ مجهولة المصدر على قرية تاراوة في حدود ناحية خليفان في اربيل.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "اربعة صواريخ مجهولة المصدر سقطت على قرية تاراوة في حدود ناحية خليفان في محافظة اربيل".



واضاف انه "لغاية الان لم تعرف اذا كان هناك اصابات او لا جراء الحادث".