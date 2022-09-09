الإطاحة بعصابة للإتجار بالبشر في بغداد - عاجل

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية، انه "استناداً للمعلومات الاستخبارية التي أكدت وجود عصابة استطاعت تنفيذ عدة عمليات لبيع الأطفال وتهريبهم من العاصمة بغداد، تم تشكيل فريق عمل متخصص من جهاز الأمن الوطني والجهات ذات العلاقة في وزراة الداخلية وبعد مقاطعة المعلومات تم تحديد مكان العصابة مدار البحث ومداهمته".وتابع البيان، "تمكن الفريق من القاء القبض على امرأتين اثنتين متلبستين بالجرم المشهود أثناء استلامهن المبلغ المالي المطلوب ثمناً لبيع طفلة حديثة الولادة".وأضاف ان "المتهمتين تم تسليم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهن".