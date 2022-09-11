إعادة العمل بنظام البديل لهذه القيادات - عاجل

وجه رئيس اركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله، اليوم الأحد، بإعادة العمل بنظام البديل لثلاثة صنوف.

وذكرت وزارة الدفاع ف بيان ورد لـ أن "رئيس اركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله أمر خلال زيارة سيادته الى مقر قيادة عمليات الجزيرة هذا اليوم الاحد الموافق 11/9/2022، بإعاده العمل بنظام البديل ويشمل مقر قيادة عمليات الجزيرة ولواء مغاوير القيادة وقيادة فرقة المشاة السابعة وتشكيلاتها اعتباراً من تأريخ 18/9/2022".