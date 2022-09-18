اعتقال شخصين بحوزتهما أسلحة في ديالى

أعلنت فرقة الرد السريع، الأحد، عن اعتقال شخصين بحوزتهما أسلحة في محافظة ديالى.



وقالت القوة في بيان، إنه "أثناء تأمين عودة زوار أربعينية الإمام الحسين (ع) الى مناطقهم وانتشار قوة من الفوج الثاني اللواء الثاني فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية ومفرزة من استخبارات الفرقة، تم القاء القبض على شخصين بحوزتهما بندقية نوع m4 ومسدس ومخازن عتاد بندقية وحربة، عند مدخل ناحية أبي صيدا بمحافظة ديالى".

وأضاف البيان أنه "تم تسليمهما والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة أصولياً".