الأمن يفتح الرصاص الحي ضمن مقتربات جسر الجمهورية - عاجل

فتحت القوات الأمنية، اليوم الأربعاء، الرصاص الحي ضمن مقتربات جسر الجمهورية وسط بغداد.

وقال مصدر أمني، لـ السومرية نيوز، إن القوات الأمنية أطلقت الرصاص الحي ضمن مقتربات جسر الجمهورية؛ في محاولة منها لإرجاع المتظاهرين الى ساحة التحرير، وسط بغداد.



