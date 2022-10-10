مصادرة أسلحة واعتدة بعملية تفتيشية جنوبي العراق

أعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم الاثنين، مصادرة أسلحة واعتدة غير مرخصة، بعملية تفتيشية.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "تستمر بعملياتها التعرضية والتفتيشية ضمن قاطع المسؤولية؛ للبحث عن مطلوبين وأسلحة غير مرخصة، من أجل فرض الأمن والاستقرار".



وأضافت، أنه "خلال عملية تفتيش، اليوم، عثرت على أسلحة واعتدة غير مرخصة وتمت مصادرتها".