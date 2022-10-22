سقوط قذيفتي هاون على قرية في ديالى

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بسقوط قذيفتي هاون على قرية في ناحية العبارة بمحافظة ديالى.



وقال المصدرفي حديث لـ السومرية نيوز، إن "قذيفتي هاون سقطت على قرية السواعد التابعة لناحية العبارة في ديالى". وأضاف انه "لم يتم تسجيل اي اصابات بشرية فقط اضرار مادية".