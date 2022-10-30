الإطاحة بـ 145.. حملة كبرى على "أجانب" بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مديرية شؤون الإقامة في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، تواصل نشاطاتها النوعية وبحملة كبرى وفق عمل مختص دقيق، حيث تمكنت مفارزها وبعد ورود معلومات عن وجود أجانب من جنسيات مختلفة مخالفين لقانون الإقامة اذ تم تشكيل فريق عمل برئاسة مديرية شؤون الإقامة ومفارز من جهاز المخابرات الوطني والجهد الاستخباري، فضلا عن القوة الماسكة للأرض، وجرى القاء القبض على 145 مخالفا في مناطق الباب الشرقي، باب الشيخ ، السعدون ، كمب الأرمن".وأشارت المديرية إلى أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لغرض تسفيرهم خارج العراق وفق قانون الإقامة رقم 76لسنة 2017".