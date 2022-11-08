من المعهد العالي.. وزير الداخلية يصدر جملة توصيات - عاجل

السومرية نيوز – امن

أصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء، جملة توصيات تخص المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري.



وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، زار المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري، وترأس الاجتماع الدوري لمجلس إدارة المعهد العالي بحضور عميد المعهد وعدد من القادة والضباط".

وبحسب البيان، أكد الوزير على "ضرورة وضع الخطط الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، مشدداً على أن "يكون التدريب هو العنصر الأساسي في عمل المعهد، فضلا عن الاهتمام بالقيافة والظهور بالمظهر اللائق، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذل من قبل ضباط المعهد العالي".

هذا وأجرى الشمري جولة تفقدية في عدد من أقسام وشعب المعهد واطلع على أهم الواجبات والمهام التي يقومون بها، بحسب البيان.

كما استمع الوزير الى شرح موجز عن طبيعة الدورات التدريبية والدروس التي يتلقاها الطلبة من قبل اختصاصيين بمختلف العلوم الأمنية والشرطوية والإدارية، وفقا للبيان.