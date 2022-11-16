القبض على الهارب الأخير من أحد مراكز شرطة بابل

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فريق العمل المشترك المختص بمتابعة الفارين وبالتعاون مع خلية الصقور ومن خلال تكثيف التحريات تمكن من القبض على الهارب الأخير المتبقي من السجناء الثلاث الفارين من موقف مركز شرطة الثورة وسط مدينة الحلة ليلة السبت الماضي مستغلين فترة رفع القمامة والتخلص منها".وأضافت، أن "القوات الامنية سيطرت على باقي السجناء وألقت القبض بوقت سابق خلال ساعات قليلة على إثنين منهم".وأشار البيان الى، أن "التحقيقات لا زالت مستمرة مع المحتجزين من القوة المكلفة بواجب حماية الموقف، للكشف عن ملابسات أكثر لحادث هروب الموقوفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".