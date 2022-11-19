هجوم داعشي يسفر عن سقوط أربعة ضحايا من الجيش في كركوك

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "عناصر داعش أقدمت فجر اليوم على شن تعرض على الجيش العراقي ضمن قضاء الدبس في محافظة كركوك".وأضاف ان "التعرض أسفر عن مقتل أربعة جنود من الجيش العراقي"، لافتا الى أن "عناصر داعش الارهابية أقدمت على سرقة اجهزة النداء وهواتف الجنود واسلحتهم".وأشار المصدر الى ان "قائد عمليات المقر المتقدم توجه الى مكان الحادث وقاد عملية عسكرية تفتيشية بحثا عن العناصر الإرهابية".