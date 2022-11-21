بالصور.. حملة تفتيش واسعة في بغداد بحثاً عن مطلوبين

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "الشرطة الاتحادية نفذت حملة تفتيش واسعة ضمن مناطق (الفضيلية والرئاسة والأمين والبلديات) للبحث عن مطلوبين".وأضاف، أن "عملية التفتيش تمت بإشراف مباشر من قبل رئيس اركان الفرقة الأولى".