ضربة جوية في كركوك توقع 6 قتلى من داعش

وقال الفريجي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "ثأراً للشهداء، وبناءً على معلومات من جهاز المخابرات الوطني العراقي ووكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب، قامت القوات الجوية بدك معاقل الارهـاب، اعقبها تقدم رجال القوات الخاصة الابطال، في وادي الخاصة، ما أسفر عن مقتل 6 دواعش وضبط أشلاء متناثرة لدواعش آخرين، بالإضافة إلى تدمير 3 مضافات، والاستيلاء على أسلحة وعبوات وأجهزة اتصال".وأتم "رحم الله شهدائنا الابطال واسكنهم فسيح جناته وسنستمر بالثأر لشهداء وتحقيق امن كركوك".