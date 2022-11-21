صد تعرض "إرهابي" في ديالى

أعلن الحشد الشعبي، الاثنين، عن صد تعرض "إرهابي" في محافظة ديالى.



وقال الحشد في بيان، إن "قوة من الفوج الثالث في اللواء 62 بالحشد الشعبي تصدت، الاثنين، لتعرض إرهابي في ناحية قرة تبة بمحافظة ديالى".

وأضاف "هاجمت مجموعة من عناصر فلول داعش الإرهابي احدى النقاط الامنية في ناحية قرة تبة، قبل ان يتصدى ابطال الفوج الثالث في اللواء 62 بالحشد الشعبي لهم".