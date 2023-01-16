اعتقال متهم بقتل محامي في ميسان

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قوة امنية من شعبة مكافحة إجرام البلدة بالاشتراك مع الفوج التكتيكي وبإشراف آمر الفوج وضابط الشعبة، وخلال تنفيذها لعملية أمنية، في احدى مناطق قضاء المجر، تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص أحدهم متهم جريمة القتل العمد، وذلك بالاستناد على معلومات استخبارية دقيقة وفريق عمل مشكل من قبل قائد شرطة المحافظة ".واضافت، ان "المتهم مطلوب وفق أحكام المادة ( 406) من قانون العقوبات لارتكابه جريمة قتل بحق المواطن المحامي علي كريم الباوي والذي قتل بتاريخ 8/1/2023 ، وذلك بسبب خلافات عشائرية حول قضية امراة ".وأشارت الى انه "تم اطلاق سراح الشخصين الاخرين من قبل قاضي التحقيق وذلك للشك والاشتباه الحاصل باسمائهم".ولفتت القيادة الى ان "القوة اقتادت المتهم الى مركز التحقيق لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة، ومازالت الاجراءات سارية لحين القبض على بقية المطلوبين في حادثة القتل".