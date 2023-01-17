الكمارك تضبط 25 شاحنة مخالفة عند مداخل بغداد

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تنفيذاً لتوجيهات مدير عام الهيئة العامة للكمارك الحقوقي شاكر محمود الزبيدي بتكثيف الجهود المبذولة من قبل اقسام التحري في كافة المراكز الكمركية تمكنت مفارزنا في مديرية كمرك المنطقة الوسطى بضبط 25 شاحنة محملة (مواد غذائية واثاث واعلاف وخشب و فلين ديكور ومواد متنوعة أخرى) مخالفة للشروط و الضوابط الاستيرادية النافذة ".وأضافت، أن "عملية الضبط تمت من خلال التعاون مع شرطة الكمارك".