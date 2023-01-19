في بغداد.. الجيش يباشر الانتشار

وقال مصدر أمني، لـ السومرية نيوز، إن "قوات الجيش باشرت الانتشار في ساحات وتقاطعات العاصمة".وبين، أن هذا الإجراء يأتي "ضمن خطة تأمين الاحتفالات في حال فوز المنتخب العراقي بلقب كأس الخليج".وتجري في تمام الساعة السابعة، من مساء اليوم، مباراة نهائي كأس الخليج العربي بنسختها الخامسة والعشرين بين العراق وعُمان في محافظة البصرة.