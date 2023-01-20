اغلاق طريق حيوي في بغداد لأغراض الصيانة

السومرية نيوز- محليات



أقدت القوات الامنية، اليوم الجمعة، على اغلاق السايد المؤدي من الدورة باتجاه الكرادة لجسر الطابقين في العاصمة بغداد،

وقال مصدر امني في حديث لــ "السومرية نيوز"، ان "السلطات الامنية أغلقت السايد المؤدي من الدورة باتجاه الكرادة لجسر الطابقين بالصبات الكونكريتية".



وأضاف، ان "الإغلاق جاء لاغراض الصيانة ومحتمل يستمر الاغلاق حتى يوم غد".