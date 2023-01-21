مقتل انتحاري حاول التسلل الى قرية في كركوك

أعلنت الشرطة الاتحادية، السبت، عن قتل ارهابي يرتدي حزاما ناسفا حاول التسلل الى قرية في محافظة كركوك.



وقالت الشرطة في بيان، إنه "بمتابعة حثيثة ووفق معلومات استخبارية دقيقة تمكن ابطال الفوج الاول اللواء الحادي عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية من قتل احد الارهابيين حاول استهداف اهالي القرية والقوات الامنية حيث تم تطويق القرية ونصب كمائن بكافة طرق التسلل ومناطق القصب والاحراش".

وأضافت "بعد اعتراضه ومحاولة ايقافه حاول استهداف القطعات بالحزام الناسف اضافة الى عبوة ناسفة كان يحملها ورمانات يدوية عدد 2، تم تعرضه واردائه قتيلاً وتمت معالجة الحزام والعبوة التي كان يحملها من قبل مفارز الجهد الهندسي المرافقة التنفيذ الواجب".