الاعلام الأمني: قتل ثلاثة إرهابيين في كركوك

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وبعمل امني وفني مشترك تمكنت قطعاتنا البطلة وبعملية نوعية من قتل ثلاث إرهابيين في وادي الشاي قاطع كركوك، وبعد متابعة ميدانية متواصلة لاكثر من ثلاث ايام وبكمين ناجح".وأضافت ان "القطعات البطلة ومثلما قطعت وعدا لله والعراق وشعبه الصابر ستطارد جميع مفارز وعناصر داعش الخائبة المهزومة وتقتص منهم اينما كانوا".