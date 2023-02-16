مقتل اثنين من "الدواعش" في ديالى.. هذه تفاصيل العملية

السومرية نيوز - امن



أعلن نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي، اليوم الخميس، مقتل اثنين من "الدواعش" في محافظة ديالى.

وقال المحمداوي في حديث للسومرية نيوز، ان " قواتنا الأمنية تمكنت من قتل اثنين من عناصر داعش الإرهابي في محافظة ديالى والاستيلاء على أسلحتهم من رشاشة ونواظير ليلية وتدمير انفاقهم ومستودع الارزاق".



وأضاف نائب قيادة العمليات المشتركة، ان "الجهد الاستخباري كان فعالاً في هذه العملية".