سقوط قنبرة هاون قرب معسكر التاجي شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بسقوط قنبرة هاون قرب معسكر التاجي شمالي بغداد.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، أن "قنبرة هاون سقطت مقابل معسكر التاجي بالقرب من احدى المرابطات التابعة لجيش العراقي".



وفيما أشار إلى "البحث عن مكان الانطلاق"، أكد "عدم وقوع إصابات".

