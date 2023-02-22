مقتل طبيب بهجوم مسلح في ديالى

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بمقتل طبيب قلبية بهجوم مسلح في ديالى.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "هجوما مسلحا في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى، اسفر عن مقتل طبيب القلبية الشهير( احمد طلال المدفعي)".

