اعتقال متهمين بانتحال صفة ضابط والاحتيال في المثنى

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزنا واستنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين في محافظة المثنى"، مبينة أن "المتهم الأول منتحل صفة ضابط بالأجهزة الأمنية".وأضافت، أن "الثاني يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال ترويج معاملات تعيين في دوائر الدولة مقابل مبالغ مالية، فضلا عن اصدار هويات مزورة مختلفة لعدد من الدوائر وضبط بحوزته مسدس َوعدد من الاطلاقات ومعاملات تعين وهويات مزورة وكتب تخاويل وعقود سيارات واستمارات عضوية لعدد من المؤسسات وهوية عسكرية مزورة".