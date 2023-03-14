اعتقال متهم بسرقة 13 مليون دينار ومخشلات ذهبية من منزل في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان مفارزها "تمكنت من إلقاء القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره (١٣) مليون دينار عراقي مع مخشلات ذهبية من داخل دار ضمن منطقة الحبيبية شرق بغداد".وبينت ان "المتهم تم التحقيق مع واعترف عن قيامه بسرقة المبلغ المذكور من داخل الدار دونت أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٠ من قانون العقوبات".إلى ذلك، نفذت مفارز مديرية مكافحة الإجرام "أوامر إلقاء القبض بحق عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية، ودراجات التك تك، ومتهمين آخرين بالتزوير، ومطلوبين بقضايا جنائية مختلفة".واشارت المديرية الى ان مفارزها "تمكنت من ضبط عجلة والقبض على حائزها لوجود إشارة ضبط في قاعدة البيانات ضمن مكاتب مكافحة الإجرام في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد"، مشيرة الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".