القبض على تاجر مخدرات بحوزته مليوني قرص مخدر غربي البلاد

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بإشراف شخصي ومباشر من قبل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، تمكنت المديرية العامة لشؤون المخدرات في وكالة الاستخبارات غربي البلاد من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على تاجر مخدرات بالجرم المشهود, بناءً على معلومات دقيقة وردت الى مقر المديرية العامة ووفق أوامر قضائية وضبطت بحوزته (2.000.000) مليوني قرص مخدر من المواد المخدرة بعد احباط محاولة تهريبها".وعاهدت المديرية العامة لشؤون المخدرات الشعب العراقي، بحسب البيان" بمزيد من العمليات النوعية خلال الساعات والأيام القليلة المقبلة".