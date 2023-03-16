بعد أقل من ساعة.. القبض على متهم بالقتل في الديوانية

وقال إعلام شرطة الديوانية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بمتابعة شخصية وتوجيه مباشر من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية اللواء الحقوقي عبطان محمد مطلك الشبلي وحال الإبلاغ من قبل عمليات الشرطة (104) عن مقتل مواطن بالقرب من فلكة النسيج بعد تعرضه إلى الإصابة بعدة اطلاقات نارية بواسطة مسدس عيار ٩ ملم ، وجه القائد بتشكيل فريق عمل لمتابعة الموضوع بأقصى سرعة، وبعد جمع المعلومات من قبل مصادر موثوق بها والتعرف على محل تواجد مرتكب الحادث، تمكنت قوة مشتركة من مركز شرطة الإسكان والوحدة بأمرة ضابط مركز الإسكان المقدم قصي أركان صالح فضلا عن عدد آخر من المنتسبين من إلقاء القبض على المتهم في منزله بمنطقة حي الزهراء خلف المعهد الفني بعد أن حاول الهرب".واضاف ان "ذلك تم بعد أقل من ساعة على ارتكاب الجريمة ، عازيا اسباب الحادث إلى خلافات عائلية ما بين المتهم وابن عمه ( الضحية)".