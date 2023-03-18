بعد الاشتباك معهم.. اعتقال 6 متهمين يرومون خرق الأنابيب الناقلة للنفط ذي قار

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية ينوز، ان "قوة مشتركة من شعبتي استخبارات وأمن أفراد شرطة الطاقة وجهاز الأمن الوطني اشتبكت مع ستة متهمين والقبض عليهم، حيث كانوا يرومون إحداث خرق بأحد الأنابيب الناقلة للنفط في محافظة ذي قار".واشارت الى ان "مفارزنا تمكنت من ضبط عجلتين إحداها محملة بمنتوج نفطي مجهول الكمية والنوعية، فضلا عن ضبط أدوات تثقيب أنابيب وصمام فتح وإغلاق كانت بحوزتهم".واضافت ان "المتهمين تم إيداعهم بالتوقيف وحجز العجلات وباقي المضبوطات تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وعرضها على القضاء المختص وفق قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".