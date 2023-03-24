مقتل 3 إرهابيين بضربات جوية في حمرين

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بمقتل ثلاثة إرهابيين؛ إثر ضربات جوية في بحيرة وسلسلة جبال حمرين.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، أن "القوات الأمنية نفذت 4 ضربات جوية في بحيرة وسلسلة جبال حمرين بمحافظة ديالى".



وأشار إلى أن "الضربات أسفرت ع مقتل 3 إرهابيين".

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، أن "القوات الأمنية نفذت 4 ضربات جوية في بحيرة وسلسلة جبال حمرين بمحافظة ديالى".



وأشار إلى أن "الضربات أسفرت ع مقتل 3 إرهابيين".