الاطاحة بـ 4 متهمين بتجارة الأعضاء البشرية في صلاح الدين

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بناء على معلومات استخباريه دقيقة وبكمين محكم تمكنت مفارزنا من القاء القبض على عصابة للمتاجرة بالأعضاء البشرية متكونة من اربع اشخاص".واشارت الى ان "عملية القاء القبض تمت اثناء نقلهم شخص لبيع أعضاء البشرية من محافظة صلاح الدين الى محافظة السليمانية"، مضيفة انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم".