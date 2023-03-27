الاطاحة بـ18 متهماً وارهابياً في نينوى

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز ودوريات شرطة نينوى ألقت القبض على عدد من المتهمين المطلوبين للقضاء بينهم أربعة أشخاص ينتمون لعصابات داعش الإرهابية".وبينت أن "مفارز مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية ألقت القبض على ثلاثة عناصر من عصابات داعش الإرهابية، في وقت ألقت مفارز مديرية شرطة القيارة القبض على إرهابي رابع"، مشيرة الى "تسليمهم الى مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى".الى ذلك، اشارت القيادة الى ان "مديرية مكافحة الإجرام تمكنت من القبض على عدد من المتهمين بقضايا متنوعة، فيما تمكنت مديريات شرطة أقسام (الكرامة، القيارة، النمرود، النصر، أم الربيعين، الحدباء) من إلقاء القبض على 14 متهماً صادرة بحقهم أوامر قبض وفق مواد قانونية مختلفة".