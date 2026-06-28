قوة امنية كبيرة بسيطرة أربيل.. تسلم وجبة من المسؤولين المطلوبين لتحويلهم الى النزاهة

وقال المصدر لـ ، ان "قوة امنية كبيرة تضم عناصر من مكتب تحقيقات وصلت الى سيطرة قبل قليل".وأضاف ان "القوة ستتسلم وجبة من المسؤولين المطلوبين في السيطرة تمهيدا لنقلهم الى وتسليمهم الى هيئة النزاهة".