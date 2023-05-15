القضاء على مفرزة إرهابية.. F16 تنفذ ضربة جوية "ناجحة" في كركوك

وذكر بيان للخلية، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بناءً على توجيهات قيادة العمليات المشتركة في تعزيز العمل الأمني في قواطع المسؤولية واستمراراً للنهج التعرضي وملاحقة عناصر داعش الارهابية، ووفقاً لمعلومات دقيقة ومتابعة فنية من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية وبأشراف وتخطيط ومتابعة خلية الاستهداف قيادة العمليات المشتركة، نفذ صقور الجو الأبطال بواسطة طائرات (F16) ضربة جوية ناجحة في قاطع عمليات كركوك - وادي الشاي".وأشار البيان، إلى أن "الضربة أسفرت عن مقتل مفرزة إرهابية مكونة من ٦ عناصر وتدمير عدد من المضافات".