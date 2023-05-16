اعتقال متهمين اثنين بحوزتهم مواد مخدرة في ميسان

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استناداً لتوجيهات قائد عمليات الفريق الركن محمد جاسم الزبيدي نفذت قوة من اللواء السابع والتسعين التابع لقيادة عمليات عملية أمنية أسفرت عن القاء القبض على متهمين اثنين ضبط بحوزتهم مواد مخدرة".وأشارت الى ان " قوة اخرى ضبطت كمية كبيرة من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة في قضاء المجر".وأضافت ان " المتهمين تم تسليمهم والمضبوطات الى جهة الطلب اصولياً".