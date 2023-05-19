اعتقال متهم بقتل أحد الضباط قبل عامين في ميسان

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "مفارز الفوج الثاني التابعة الى اللواء الثاني فرقة الرد السريع، بالتعاون مع قسم استخبارات الفرقة، وقيادة شرطة محافظة الديوانية تمكنت من القبض على متهم وفق أحكام قضائية مختلفة منها 4 / إرهاب، و 406 ق ع بقتل النقيب (علي حسين علي الطويل) أحد ضباط فرقة الرد السريع في محافظة ميسان مع مجموعة في عام 2021".وأضاف البيان انه "نتيجة الجهود الاستخبارية الدقيقة تم إلقاء القبض عليه وتسليمه الى جهة الطلب أصوليا".