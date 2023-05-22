صولة لفرض الأمن ورفع التجاوزات في ديالى.. هذه تفاصيلها

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة من اللواء الواحد والعشرون بالاشتراك مع قوة من الفوج الثاني اللواء الآلي الاول شرطة اتحادية بإسناد مفارز الجهد الاستخباري نفذوا واجب دهم وتفتيش القرى والبساتين في منطقة (المخيسة وابو كرمة) في محافظة ديالى لملاحقة العناصر المطلوبة للقضاء وفرض الامن والاستقرار".وفي سياق اخر، "تواصل مفارز الجهد الهندسي وبشكل مستمر وبهمة عالية على كري البزول وفتح وتحسين الطرق وإزالة الأشجار والشجيرات والعوائق من المبازل بالاشتراك مع دائرة الموارد المائية في ديالى".