اعتقال أربعة متهمين بتجارة المخدرات والخطف في بغداد والنجف

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "وفق معلومات استخبارية دقيقة ومن خلال كمين محكم تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن النجف الأشرف التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع من إلقاء القبض على (3) من تجار ومروجي المواد المخدرة في محافظة النجف الأشرف وبحوزتهم كمية من مادة الكريستال المخدرة"، مبيناً أن "عمليات القبض جاءت بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة وصدور مذكرات قبض بحقهم وفق أحكام المادة (28) مخدرات من قانون العقوبات".وأضاف البيان أن "مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة الى المديرية آنفاً استطاعت أيضاً من القبض على أحد المتهمين المطلوب للقضاء وفق أحكام المادة (421/خطف)، وذلك من خلال تواجده في منطقة الشعلة ببغداد"، مشيراً الى "تسليمه أصولياً الى الجهات ذات الاختصاص".