خلال شهرين.. إحباط تهريب 460 ألف لتر من الوقود واعتقال 28 متهماً

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارزنا تواصل عملياته النوعية في مكافحة تهريب المشتقات النفطية وملاحقة المتورطين وتقديمهم إلى القضاء لما يتسببوا به من أضرارٍ كبيرة تنعكس سلباً على الأمن الإقتصادي للبلد".وأضاف ان "مفارز الأمن الإقتصادي خلال شهرين تمكنت من إحباط تهريب (٤٦٠) ألف لتر من الوقود وإلقاء القبض على (٢٨) متهماً وفقاً لمذكرات قبض قضائية".وأشار الجهاز الى "ضبطت (١٧) صهريجاً و(٩) خزانات و(٤) أوكار تستخدم لتهريب المشتقات النفطية في محافظات (البصرة، والأنبار، وصلاح الدين، وديالى، وكركوك، ونينوى، وبابل)".وبينت انه "جرى مصادرة الكميات المضبوطة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإحالة جميع المتهمين إلى التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".