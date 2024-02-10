أحدهم توفى.. اعتقال 22 متهماً من طرفي مشاجرة بين وافدين عرب ببغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد حصول مشاجرة كبيرة بين طرفين من الوافدين العرب من أحد الجنسيات العربية ضمن منطقة المهدية دور التجاوز في الدورة في جانب الكرخ من بغداد، استخدم فيها العصي والسكاكين، تمكن فريق عمل مختص ضمن قيادة شرطة محافظة بغداد الكرخ من تطويق المنطقة والقاء القبض على (13) متهماً بحوزتهم آلات جارحة وراضة".وأضافت، انه "تم نقل (9) مصابين اخرين الى مستشفى اليرموك للعلاج فيما ألقي أحدهم مصرعه نتيجة المشاجرة"، مشيرة الى انه " تم إيداع الملقى القبض عليهم السجن والتحفظ على المصابين لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".