إدعى زوجها أنها انتحرت ولكن!.. الكشف عن تفاصيل جريمة قتل في نينوى

الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه بعد ورود اخبار عن وقوع حالة انتحار امرأة داخل دارها في احدى القرى التابعة لقضاء البعاج غربي مدينة الموصل حسب ادعاء زوجها، قام قسم مكافحة اجرام تلعفر بالتعاون مع قسم شرطة البعاج في قيادة شرطة محافظة نينوى بالكشف على محل الحادث وجمع الادلة وكل ما له مساس بالحادث والتعمق بالتحقيق مع زوج المجنى عليها المتهم (ح ر ز ا)، اعترف زوجها بقتلها لوجود خلافات ومشاكل عائلية بعد اقل من 12 ساعة من الحادثة".وأضافت انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتدوين أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وتوقيفه وفق المادة ٤٠٦ ق ع".