إيران تقول إنها قتلت "داعشيًا" تسلل الى البلاد من الحدود العراقية

وأوضح مير احمدي ، أن الليلة الماضية، شهدت الإطاحة بعنصر إرهابي من داعش في صراع مسلح أثناء دخوله البلاد من الحدود العراقية، بحسبما نقلت إيرنا.وأشار الى ان أجهزة المخابرات والأمن تبذل جهودا على مدار الساعة وإجراءات واسعة ووقائية، وجميع العناصر قاموا برصد وضبط احتمالية الارتباطات بالحركات الإرهابية.وبين أن وزير الداخلية ومجلس الأمن عقدوا اجتماعات متواصلة وحددوا واجبات كل تنظيم وراقبوه وضبطوه بشكل مستمر، وبفضل جهود الأهالي ويقظتهم لم نواجه أي مشاكل أمنية من الحدود إلى أعماق البلاد.