وذكر بيان للخلية، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بعملية نوعية وجهد استخباري مميز ووفقاً لمعلومات دقيقة لشعبة الفرقة السادسة عشر التابعة إلى مديرية الإستخبارات العسكرية وبالتعاون مع كتيبة استطلاع الفرقة ومن خلال متابعة ميدانية مستمرة بدأت من إحدى دول الجوار بعد دخول الإرهابي إلى الأراضي العراقية، تم نصب كمين محكم له بالجانب الأيسر من مدينة الموصل، إذ تم إلقاء القبض على هذا الإرهابي المدعو ( ابو صكر ) وهو مطلوب للقضاء العراقي وفق احكام المادة (4 / إرهاب)، والذي كان يعمل بمنصب ما يسمى (مسؤول الشرطة الإسلامية في داعش الإرهابي)".وأوضح، أنه كان "يحمل معه مستمسكات مزورة يتنقل بها منذ دخوله إلى الأراضي العراقية، مشيراً إلى تسليمه إلى جهة الطلب أصولياً".