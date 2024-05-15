مصرع واصابة 4 أطفال بانهيار "غامض" لسقف منزل بالبصرة

السومرية نيوز-امن



افاد مراسل السومرية بانهيار سقف منزل أدى الى مصرع واصابة 4 أطفال في محافظة البصرة.

وقال مراسل السومرية نقلا عن مصادر امنية، ان سقف منزل تعرض لانهيار في قضاء شط العرب بالبصرة أدى الى مصرع 3 أطفال بنات واصابة طفل رابع، فيما نقل عن مصدر طبي تأكيده بنقل الضحايا الى مستشفى الموانئ.



وتقول مصادر محلية ان انهيار السقف جاء بعد انفجار انبوبة غاز او انفجار لاسباب أخرى، ولاتزال التفاصيل غير واضحة بالضبط عن سبب انهيار السقف.