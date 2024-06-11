حريق في مستشفى ولادة قرب صالة أطفال الخدج بالنجف

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان حريقا اندلع في مستشفى الزهراء التعليمي للولادة في النجف"، مبينا انه تم انقاذ واخلاء 40 طفلا من الخدج، فيما تحاول فرق الدفاع المدني السيطرة على الحريق.