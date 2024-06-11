مجلس أمني يصدر توصيات حول تداول الأوراق المالية من شركات غير مرخصة

وذكر بيان للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس وكلاء الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، عقد الجلسة التاسعة لعام ٢٠٢٤، برئاسة مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي وبحضور أعضاء المجلس".وناقش المجلس "الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها. حيث ناقش المجلس ملف (ممارسة تداول الأوراق المالية من قبل شركات غير مرخصة) ووجه بإحالة التوصيات إلى الجهات ذات العلاقة لإقرارها".وناقش المجلس أيضا، "مجموعة من مذكرات التفاهم الأمنية، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها".