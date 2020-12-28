الحكومة: الموازنة تصل غداً للبرلمان والرواتب لن تتأخر في الأشهر المقبلة

اعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم، الاثنين، أن موازنة 2021 تصل غداً إلى مجلس النواب، مؤكداً عدم تأخر رواتب الموظفين في الأشهر المقبلة.



وقال ناظم بحسب التلفزيون الرسمي، أن "موازنة 2021 غدا تصل إلى مجلس النواب وقرار الحكومة قاطع بشأن سعر صرف الدولار المعلن"، مؤكداً أن "رواتب الموظفين لن تتأخر في الأشهر المقبلة".

وأضاف أن "قادة الكتل السياسية اطلعوا على جميع تفاصيل موازنة العام المقبل"، لافتاً الى أن "وفد اقليم كردستان وافق على بنود قانون الاقتراض والحوار مستمر بشأن حصة الإقليم".

ولفت الى أن "الحكومة طالبت مفوضية الانتخابات بتوقيع مذكرات تفاهم مع الهيئات"، مشيرا الى أن "الحكومة أمنت الأموال والمستلزمات الخاصة بإجراء الانتخابات".